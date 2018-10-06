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Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa-İznik karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

android-time 21:59 6 Ekim 2018
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Bursa-İznik karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Bursa İznik Karayolu’nun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa’nın Yenişehir ilçesinden İznik'e giden Emre Dönmez yönetimindeki 16 PJ 334 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gültekin yönetimindeki 16 SAT 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

FOTO: DHA - YENISEHIR-IZNIK YOLUNUN 3. KILOMETRESINDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KISI HAYATINI KAYBETTI 5 KISI YARALANDI

FOTO: DHA – YENİŞEHİR-İZNİK YOLUNUN 3. KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTi 5 KİŞİ YARALANDI

BİR ÖLÜ BEŞ YARALI

Kazada Lütfü Tümer (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Hüseyin Yiğit, Emre Dönmez, Ali Evci ve diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Gültekin ve Fatma Gültekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi ile Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

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Son güncelleme: android-time 22:1006.10.2018
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