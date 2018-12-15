Kafa kafaya çarpıştılar: 6 yaralı

Kocaeli'ndeki Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkan yolda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kayak Merkezi'ne çıkan yol kapanınca, her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe Kayak Merkezi’ne çıkan yol girişinde, kayak merkezine giden Hasan Bolat yönetimindeki 61 BM 170 plakalı hafif ticari araç ile tersi istikametine gelen Ömer Can Taşkın yönetimindeki 54 SB 816 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki aracında ön kısmının ciddi hasar aldığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri araçları içerisinde sıkışan sürücüler Bolat ile Taşkın’ı bulundukları yerden çıkartırken, hafif ticari aracın içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar İbrahim Bolat, Zafer Bolat, Dilara Bolat ve Ayşe Bolat’ın sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle cadde üzerinde çift yönde de araç kuyrukları oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA