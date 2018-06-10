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Kafesten kurtulmak için! İnanılmaz son

Sivas’ta bulunduğu kafesten çıkmak için mücadele verip, kafasını çelik tellerin arasına sıkıştırıp telef olan Kangal köpeğini görenler gözlerine inanamadı.

android-time 11:55 10 Haziran 2018
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Kafesten kurtulmak için! İnanılmaz son
Sivas’ta bulunduğu kafesten çıkmak için mücadele verip, kafasını çelik tellerin arasına sıkıştırıp telef olan Kangal köpeğini görenler gözlerine inanamadı.

Sivas'ta ilginç bir Kangal köpeği ölümü gerçekleşti. Kangal çiftliğinde bulunan bir köpek, kafesin çelik tellerinde sıkışıp telef olmuş olarak bulundu. Köpeğin patisinin bile güçlükle sığabileceği tel aralığına kafasını sıkıştırmış olması görenleri şaşkına çevirdi. Kanlar içerisinde kalarak ölen köpeğin, kafasını boyun kısmına kadar tellerden nasıl geçirdiğine kimse bir anlam veremedi. Görenlerin yaşadığı şaşkınlık çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bu görüntüler sosyal medya izleyicilerini de şaşkına çevirdi.

İHA

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Foto DHA

Son güncelleme: android-time 11:5610.06.2018
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