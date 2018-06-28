Kaftancıoğlu: Saat 23:05’e kadar hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran seçimleri ile ilgili hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kaftancıoğlu, “İstanbul’daki durum, seçimin ikinci tura kalacağına dair ümidimizi somut verilerle destekliyordu. Saat 23.05’e kadar da İstanbul bazında elimize ulaşan ıslak imzalı verilere göre hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamadı. Halkımızı yanlış yönlendirecek bir sonuç açıklanmamıştır. Mesnetsiz, önyargılı ve iftiradan ibaret açıklamalarla partimizi ve şahsımı hedef alanlar büyük bir yanılgı ve hata içerisindedir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili kamuoyunda ve medyada çıkan spekülasyon, komplo teorisi ve kendisine yönelik iftiralar ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Örgütü olarak sandık çevresinde yüzde 100 oranında örgütlenmiş olmalarına rağmen binlerce gönüllü ve üyenin emeğine yönelik haksız tutum ve tavır rahatsızlık edici bir boyuta ulaştığın belirtti. CHP İstanbul İl Örgütü'nün 24 Haziran'da İstanbul'daki 1908 okulda 1 avukat, 1 okul sorumlusu ve kat sorumluları ile 28 bin 825 sandıkta 1 görevli ve en az 1 müşahit görevlendirerek seçim güvenliğini sağlamayı başardığını kaydeden Kaftancıoğlu “Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladığı saatten itibaren de görevlilerimiz ıslak imzalı tutanakları ilçe başkanlıklarımıza ulaştırarak sonuçları ‘CHPnet' adı verilen sistemimize giriş yapmıştır. Parti içi yetkililerine açık olup kamuoyuna kapalı bir anlık sandık sonuç takip sistemi olan ‘CHPnet'e girişi yapılan sonuçlar anbean YSK sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve itiraz edilmesi gereken sandıklara anında müdahale edilmiştir” dedi. İstanbul bazında sisteme veri girişi, beklenilen ölçüde hızlı gerçekleşmese de son derece sağlıklı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Kaftancıoğlu, “CHPnet” sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını vurguladı.

İKİNCİ TUR ÜMİDİNİ DESTEKLEYEN VERİLER VARDI

CHP İstanbul İl Başkanı olarak 24 Haziran akşamı İstanbul'un anlık seçim sonuçlarını 2 defa kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Kaftancıoğlu “CHPnet sistemimize göre İstanbul'daki sandıkların yüzde 20'sinin açıldığı saat 19.45'te gerçekleştirdiğim ilk basın açıklamasında Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce yüzde 43.55; AKP'nin adayı ise 44.95 oy oranındaydı. Aynı dakikalarda Anadolu Ajansı, AKP'nin adayı sayın Erdoğan'ın İstanbul'da yüzde 56 oy oranında gösteriyordu. İkinci ve son basın açıklamamda ise saat 21.45 itibariyle CHPnet sistemimize girişi yapılan ıslak imzalı tutanak sonuçlarına göre sayın İnce'nin oyu yüzde 38.26; sayın Erdoğan'ın oyu ise yüzde 48.3 idi. Henüz sisteme girişi yapılmayan oylar arasında yüksek oranda oy alabileceğimiz ilçeler de vardı. Bu sebepten ötürü İstanbul'daki durum, seçimin ikinci tura kalacağına dair ümidimizi somut verilerle destekliyordu. Saat 23.05'e kadar da İstanbul bazında elimize ulaşan ıslak imzalı verilere göre hiçbir aday yüzde 50'ye ulaşamadı” dedi.

YANLIŞ YÖNLENDİRECEK BİR SONUÇ AÇIKLAMADIM

İstanbul'daki tüm oylar sisteme giriş yapılana kadar Erdoğan'ın 50 barajının altında kalabilmesi ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle sandık çevresindeki görevlilerin ilçe seçim kurullarındaki takiplerine devam etmelerini istediklerini aktaran Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:“Binlerce görevlimiz, üyemiz ve gönüllerimiz son sandık sonucu sisteme giriş yapılana ve ilçe seçim kurulan teslim edilene kadar büyük bir özveriyle çalıştı, tarihi bir sorumluluğu başarıyla yerine getirdi. Her seçimde İstanbul'da ortaya çıkan tablo, Türkiye genelinde elde edilen sonuçlarla neredeyse birebir örtüşmüş; İstanbul bazındaki seçim sonuçları her zaman Türkiye geneli sonuçlarını yansıtmıştır. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde İstanbul'da alınan sonuçlar Türkiye geneli sonuçlarına yakın bir seviyededir. Sayın Erdoğan Türkiye genelinde yüzde 52; İstanbul'da yüzde 50 oranında; sayın Muharrem İnce ise Türkiye genelinde yüzde 30; İstanbul'da ise yüzde 36 oranında oy almıştır. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi partimizin anlık sandık sonuç takip sistemi olan CHPnet'te en ufak bir sorun yaşanmadığı gibi tarafımca halkımızı yanlış yönlendirecek bir sonuç da açıklanmamıştır. Seçim sonuçları tümüyle sistemimize giriş yapıldığında İstanbul'da AKP'nin adayı Erdoğan çok küçük bir farkla yüzde 50'nin üzerinde kalmıştır. Biz, İstanbul'da hangi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımızın iradesini korumayı başardık. Tüm sonuçlar sistemimize giriş yapıldığında da gerçekleri kamuoyuyla paylaştık. Mesnetsiz, önyargılı ve iftiradan ibaret açıklamalarla partimizi ve şahsımı hedef alanlar büyük bir yanılgı ve hata içerisindedir.”