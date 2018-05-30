Kağıt toplayıcısına arkadaşlarından borç kurşunu

İstanbul Fatih’te işkence yapıldıktan sonra kafasına sıkılarak öldürülen Iraklı kağıt toplayıcısı Adwla Anwar cinayeti ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin, yakın arkadaşları tarafından alacak verecek meselesi sebebiyle işlendiği öğrenildi.

İstanbul Fatih’te kağıt toplayıcılığı ile geçimini sağlamaya çalışan 22 yaşındaki Iraklı Adwla Anwar’ın geçtiğimiz ay evinde işkence yapılarak öldürülmesi polisi harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucu Cinayet Büro Amirliği ekipleri Avcılar’da düzenlediği eş zamanlı operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda şüphelilerden Nihat M. Shad R. Ve Mujahid Q.’nin Anwar'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdükleri ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nihat M. Shad R. Ve Mujahid Q. tutuklanırken, Anwar'ın beraber kaldığı ev arkadaşı polise verdiği ifadesinde; “Biz beraber kalıyorduk, Anwar'ın 4 arkadaşı geldi eve ben o sırada sigara almaya çıktım. Eve geldiğimde Anwar'ı kanlar içinde yerde yatar halde buldum. Koltuk altını kesip kafasına sıkmışlar” dediği öğrenildi.