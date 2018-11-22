İstanbul’da kuyumcuyu soyan hırsızı vatandaşlar yakaladı

İstanbul Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Soyguncu çaldığı altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından arka sokakta yakalanarak polise teslim edildi. Motosiklet kaskı takan şüphelinin elinde çantayla kaçması ve bazı vatandaşların soyguncuyu kovalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosiklet kaskı ve elindeki tabanca ile kuyumcuya gelen soyguncu, dükkan sahibinden altınları yanında getirdiği çantaya koymasını istedi. Bu sırada soyguncu ile işyeri sahibi arasında arbede yaşandı. Soyguncu yanında getirdiği bıçakla İbrahim Akın’ı 4 yerinden yaraladı. Bir miktar altını yanına alan soyguncu koşarak kaçtı. Soyguncunun ara sokağa girdiğini gören vatandaşlar peşinden koşarak soyguncuyu çaldığı altınlarla birlikte yakaladı. Olay yerine gelen polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

SOYGUNCU VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANDI

Kaçmaya çalışan soyguncuyu yakalayanlardan Recep Doğanay, “Burada bir kargaşa oldu. Seslerin olduğu yere doğru gelince silah sesi duydum. Biz soyguncunun peşinden koştuk. Arka tarafta vatandaşlar soyguncuyu yakaladı. Altın olan çantayı da teslim ettik” dedi. Kuyumcu sahibi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kuyumcu çevresine güve