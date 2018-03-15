Kağıthane’ye yapılacak camide ‘metrekare’ krizi

Kağıthane’de 27 yıldır kaçak durumda olan Bedir Camiisi’nin yerine yapılacak yeni cami İBB’de tartışma yarattı. Kağıthane’de bir parkın 1500 metrekarelik bölümüne yapılacak caminin alanını yeterli bulmayan müftülük 4 bin 500 metrekare istedi. CHP, en yakın caminin altında 23 ticari birim olduğuna dikkat çekerek “Müftülük verilen alanı yeterli görmüyorsa en yakınındaki camiyi ticaret alanından çıkarsın. Müftülük burada AVM mi oluşturmak istiyor?” diye itiraz etti.

Kağıthane Müftülüğü, 1991 yılından beri Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Bedir Camii'nin imar planlarında dini tesis alanında olmadığı ve yakın mesafede başka cami de bulunmadığı için aynı yapı adasının yanında yeni bir cami alanı ayrılması talebi ile 30 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. İBB de 16 Haziran 2017 tarihli meclis oturumunda talebi değerlendirmeye alarak plan değişikliği yaptı. İBB mülkiyetindeki 24 bin metrekarelik park alanının 1500 metrekaresi cami alanı olarak düzenledi. Değişiklik oy birliği ile kabul edildi. Ancak Kağıthane Müftülüğü 1500 metrekareyi az bularak kendi talebi doğrultusunda yapılan plan değişikliğine itiraz etti. İtiraz 14 Mart İBB Meclis oturumunda değerlendirildi.

EN YAKIN CAMİ 260 METRE MESAFEDE

Müftülük, çevrede başka bir cami olmayışı ve ayrılan 1500 metrekarelik alanın cami, Kur'an Kursu ve sosyal donatılara yetmeyeceği gerekçeleriyle en az 4 bin 500 metrekare alan ayrılmasını istedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu da itirazı kamu yararı niteliği taşıdığı gerekçesiyle uygun bularak cami alanını 3000 metrekareye çıkardı. Karara CHP grubu itiraz etti. CHP'li İBB Meclis Üyesi Şafak Kır, geçtiğimiz haziran ayında park alanının 1500 metrekaresini oy birliği ile yeni cami için tahsis ettiklerini hatırlattı. İlçe müftülüğünün bu plana itiraz etmesine tepki gösteren Kır, ”Dini tesis alanı olarak ayrılan yere 260 metre mesafede bir cami bulunuyor. 200 metre sonrasında bir cami daha var. Aşağı doğru 600 metre mesafede bir cami daha var. Müftülüğün dediği gibi en yakın cami de 800 değil 260 metre mesafede. Bölgede en uzak mesafesi 600 metre olan 4 cami bulunuyor. Ayrıca 260 metre mesafede bulunan caminin dışında etrafını saran 12 adet dükkan var. Caminin altında pasaj oluşmuş içinde 10 adet dükkan var. Bir de ücretli tuvalet var. Yani 23 adet ticari birim bulunuyor. Müftü bunu yeterli görmüyor ki 4 bin 500 metrekare isteyerek AVM oluşturmak istiyor. Eğer Müftülük verilen dini tesis alanını yeterli görmüyorsa en yakın camiyi ticaret alanından çıkarıp ibadet alanına dönüştürmeli” diye konuştu.