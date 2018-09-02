Kahraman Halisdemir’in fotoğrafı bu kez tantunicide!

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Ankara'da Özel Kuvvetleri işgale gelen darbeci general semih Terzi'yi vurarak öldüren ve darbenin seyrini değiştiren Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini kullanan ve bu şekilde menfaat elde etmek isteyenlere bir yenisi daha eklendi.

Adana’da bugün çekildiği iddia edilen bir fotoğraf bu kadarına da pes dedirtti. Batı Adana’da tantuni satışı yapan bir seyyar satıcının kendi ürününün tanıtımını yapmak için dalga geçer gibi satış yaptığı tezgahın üzerine ‘halis tantuni’ yazması ve şehidimizin fotoğrafını kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Sozcu.com.tr’nin ulaştığı seyyar satıcı, fotoğrafı kullanma fikrinin kendine ait olduğunu söyledi ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fotoğrafı kaldırdığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde yine bir özel bir okulun tanıtımında kahraman şehidimizin fotoğrafı kullanılmış ve büyük tepki çekmişti.