Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il bayram namazı saatleri…

Diyanet, Kahramanmaraş bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban bayramı ilk sabahına bayram namazı ile başlamak isteyen vatandaşlar il il bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kahramanmaraş bayram namazı saatleri ve il il bayram namazı saatleri de haberimizin içerisinde yer alıyor.

Kahramanmaraşt’ta yaşayan vatandaşlarımız bir yandan Kurban Bayramı heyecanı yaşarken bir yandan da “bayram namazı saat kaçta” sorusunun cevabını araştırıyor. Kahramanmaraş bayram namazı saatini merak edenler için Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saatleri haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı vakitleri ve Kahramanmaraş bayram namazı saati…

KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI'NIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının önemini bir makale ile vurguladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı o makale; Bayram sabah erken kalkılmalı, yıkanıp temizlenmeli, güzel kokular sürünmeli, temiz ve yeni elbiseler giyilmelidir.

Ramazan Bayramı’nda, namazdan önce bir şeyler yenir, Kurban Bayramı’nda ise, kurban keseceklerin, kurban etinden yiyinceye kadar bir şey yiyip içmemesi müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.) böyle yapmıştır. (Tirmizî, “Salât”, 385) Bayram günü sabah namaz camide kılınır, yapılan vaaz dinlenir, güneşin doğuşundan 50 dakika sonra bayram namaz kılınır.

Peygamberimiz Kurban Bayram hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa, şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.” (Buhârî,“Iydeyn”, 3) İki rekât olarak kılınan bayram namazları Hanefilere göre vacip, Şafiîlere göre sünnet-i müekkededir. (irbinî, I, 587)