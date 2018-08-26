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Kahramanmaraş’ta annesini ve kardeşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu'yu (43) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

android-time 21:25 26 Ağustos 2018
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu'yu (43) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Gölpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Soylu, aralarında daha önceden husumet bulunan annesi Hasret Soylu ile kardeşi Feramuz Soylu’ya evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasret Soylu ve oğlu Feramuz Soylu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sami Soylu ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA

Son güncelleme: android-time 22:2326.08.2018
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