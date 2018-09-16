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Kahramanmaraş’ta fabrika yangını! Bazı işçiler hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı.

android-time 18:57 16 Eylül 2018
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Kahramanmaraş’ta fabrika yangını! Bazı işçiler hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

 

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

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Yangın söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterle havadan destek verildi.

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Ekipler fabrikaya girmekte zorlananınca fabrikanın bazı duvarları iş makineleriyle yıkıldı. Bu arada fabrikadaki bazı işçilerin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. AA

Son güncelleme: android-time 19:2316.09.2018
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