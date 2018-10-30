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Kahramanmaraş’ta kömür havzasında göçük!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aslan (34) hayatını kaybetti.

android-time 23:54 30 Ekim 2018
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aslan (34) hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kışla Mahallesi’ndeki Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işletmedeki taşeron firmalarından birine ait iş makinesi çalışırken göçük meydana geldi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

EKİPLER SEVK EDİLDİ

O sırada olay yerinde olan şef Mustafa Aslan toprak altında kaldı İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan çalışmalar sonunda göçük altında çıkarılan Mustafa Aslan, ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.  İHA

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Son güncelleme: android-time 00:3031.10.2018
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