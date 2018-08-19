Son depremler: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan deprem, Andırın'a komşu kentlerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22’de merkez üssü Andırın’ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

CAN KAYBI YOK

İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın’ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana’nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

AYNI BÖLGEDE 2. DEPREM

Öte yandan Andırın’da geçen 4 Ağustos’ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Erenler Mahallesi’nde bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Mustafa Topal, deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Erenler Mahallesi’nde kuş uçuşu 25 kilometre uzaklıkta olan merkez Onikişubat ilçesinin Gölpınar Mahallesi Camisi’nin de duvarının çatladığı belirtildi.

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