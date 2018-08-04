Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Son depremler…

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3.4, 4.4 ve 4.5 büyüklüklerinde peş peşe 3 deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 08.47’de merkez üssü Andırın’da yerin 5 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntıdan sonra saat 10.09'da 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. İkinci deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

Bu sarsıntılardan hemen sonra merkez üssü Andırın ilçesi Alameşe Mahallesi’nde 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu deprem ise yerin 7.7 kilometre altında meydana geldi.

Deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.