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Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i bebek 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

android-time 18:23 14 Ekim 2018
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Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i bebek 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Ulaş Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedi Kuyular Kayak Merkezi bölgesinden dönüş yapan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen servis minibüsü, virajı alamayınca ormanlık alanda şarampole yuvarlandı.

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Kazada yolculardan 70 yaşındaki Gülsüm Aytekin olay yerinde hayatını kaybederken, İrem Sultan Çam (6), Kevser Çam (3), Barış Çam (31), Kezban Çam (31), Yağmur Aytekin (6), Mehmet Aras Aytekin (6 aylık), Perihan Aytekin (27), Yaşar Aytekin (32), Arda Aytekin (10), Mehmet Aytekin (78) ile Mehmet Aytekin (44) yaralandı.

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Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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Son güncelleme: android-time 19:3614.10.2018
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