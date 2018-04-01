Kahvehane saldırganı yakalandı

İstanbul Okmeydanı'nda bir kahvehaneye gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay 31 Mart Günü saat 22.00 sıralarında Okmeydanı’na bağlı Tepeüstü Sokak’ta yaşandı.

İLGİLİ HABER Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: Yaralılar var İddialara göre, silahlı iki şüpheli bir kahvehaneye geldi. Kahvehane kapısından içerideki vatandaşları tehdit eden iki şüpheli ardından ateş açmaya başladı. Iki şüpheli tarafından açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı.

Şüpheliler kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Ahmet K.(58), Mehmet D.(36)’nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer yaralılar Ramazan K.(13), Emre K.(16), Erkan E.(33), Faik O.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu silahlı saldırganlardan birinin kimliği belirlendi. Belirmeler üzerine harekete geçen ekipler 17 yaşındaki S.S.Ç. isimli şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kahvehanenin daha önceden de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.