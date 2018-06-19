Kalabalık havuzlar kulağı vuruyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Atila Güngör uyardı. Tatil sezonu başladı, havuzlar dolup taşıyor. Ancak iyi temizlenmeyen kalabalık havuzlar işitme kaybına yol açabilen yüzücü kulağına yani dış kulak yolu iltihabına neden olabilir.

Sıcak havalarda, uzun süre deniz veya içinde klor gibi maddelerin olduğu havuz sularına maruz kalanlarda; ya dış kulak kanalına su kaçar ya da ortamın nemi yüzünden dış kulak kanalı derisi ıslanır. Böylece mikropların üremesi için çok uygun bir ortam oluşur. Buradaki kanal cildinin ya da kulak zarı dış yüzeyinin yaygın enfeksiyonuna “diffüz otit eksterna” denilir. Daha çok su sporu ile uğraşanlarda görüldüğü için de hastalığın adı “yüzücü kulağı” olarak bilinir. Sıklıkla Pseudomonas Aeruginosa ve Staphylococcus Aureus adındaki bakteriler etken olup daha nadir olarak mantar veya virüsler de yüzücü kulağı hastalığına neden olabilir.

Hangi belirtilere yol açmaktadır?

Hastalık başlangıçta kulakta kaşıntı, hafif ağrı ile başlar. Hastalık ilerledikçe ağrı ve kaşıntı da giderek artar, dış kulak yolundaki ödemin artmasıyla kulakta dolgunluk başlar. Zamanla kulak kanalı tamamen kapanabilir. Hafif başlayan akıntı giderek artar ve koyu, kokulu bir hale gelebilir. Yemek yerken çene hareketleri ile veya kulak kepçesine temasla şiddetli ağrılar olur. Bu nedenle muayene anında da kulak kepçesinin hareketi ağrılıdır ve bu durum muayeneyi oldukça zorlaştırır. Kanalın tamamen kapanmasıyla hem kulak zarının görülmesi zorlaşır hem de iletim tipi tarzında işitme kaybı gelişir.

Tedavi yolları nelerdir?

Sıklıkla hastalığı başlatan neden su olduğu için hastayken kulağı sudan korumak ve tam iyileşme sağlanana kadar da sudan kaçınmak önemlidir. Zira amaç kulağın kuru kalmasıdır. Akıntı başlamışsa doktorun dış kulak kanalında birikmiş akıntıyı temizlemesi tedavi için çok önemlidir. Ağrının dindirilmesi için ağrı kesiciler, topikal antibiyotikli veya antiseptik damlalar, ortam asiditesinin artırılması amacıyla alkollü, sirkeli ya da benzeri solüsyonlar kullanılabilir. Dış kulak iltihabı (yüzücü kulağı) mantardan kaynaklanıyorsa tedavisi çok daha uzun zaman alır ve tekrar edici özelliktedir.

Nelere dikkat edilmelidir?

– Öncelikle kendi kendinize kulak temizliğinden kaçının. Zira bu şekilde kulağın koruyucu örtüsü zarar görmekte, dış kulak yolu cildi tahrip edilmekte, travmatize olabilmekte ya da enfekte edilmektedir.

– Özellikle suya girdikten (havuz, deniz ya da banyo) sonra kulağa su kaçma hissi varsa daha da dikkatli olunmalı, halk arasında yaygın olarak kullanılan yöntemlere (kulağa zeytinyağı damlatmak, soğan sokmak, mum yakmak vs.) itibar edilmemelidir.

– Kaşıntı olduğunda bu his kulağa yabancı cisim sokarak (kulak temizleme çubukları, anahtar, gözlük sapı, tığ, şiş vs.) giderilmemeli, sadece kulağın önündeki kıkırdak çıkıntı ovalanarak giderilmeye çalışılmalı, rahatsızlık devam ederse de tıbbi yardım alınmalıdır.

– Bu hastalığı sık geçirenler ya da hassasiyeti olanlar (Alerjik kulak kaşıntıları, kulaklarında kepeğe benzer döküntüsü olan hastalar) suya girerken kulaklarını korumalı, bu amaç için uygun koruyucu tıkaçlar kullanmalıdırlar.

– Aşırı klorlanmış havuz suyu risklidir. Çok kalabalık ve iyi temizlenmeyen havuzlar yüzmek için uygun değildir.