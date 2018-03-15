Kalın: Afrin’in yüzde 70’inde güvenlik sağlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çok kısa bir süre içinde Afrin'in merkezinin teröristlerden temizleneceğini söyledi. Kalın ayrıca başta Orhan Gencebay olmak üzere sanatçıların bir Afrin türküsü hazırladıklarını ve kısa süre içinde yayınlanacağını söyledi.

Kalın şunları kaydetti;

“Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70’in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda.

Afrin’i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi.

Tillerson’ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz.

DÜn Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. Bir grup sanatçımız çok güzel bir çalışma yaptılar. İçinde Yavuz Bingöl, Orhan Gencebay, Sibel Can ve çok sayıda sanatçının olduğu bur çalışma. Çok güzel bir Afrin türküsü hazırlanıyor. Yakında.”