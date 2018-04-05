Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda doktor olan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, kalp rahatsızlığı olan ve hastane bahçesinde kriz geçiren bir hasta yakınına da ilk müdahaleyi yaptı.

Yakınlarının tahliye edilmeye devam edilen binadan henüz çıkmadığını söyleyen vatandaş yaşadığı şok nedeniyle kriz geçirdi. Bir anda yere yığılan hasta yakınına o sırada hastane bahçesinde bulunan CHP'li İl Başkanı Dr. Kaftancıoğlu ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu, ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. En yakın sağlık kuruluşuna sevk edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İLGİLİ HABER Son dakika haberi...Taksim İlk Yardım'da korkunç yangın! Hastane alev alev yandı İLGİLİ HABER Son Dakika... Büyük panik!.. Hastane yangınından kaçışma anı kamerada