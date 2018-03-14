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Kamikaze hakimin eşine FETÖ’den 7 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yetkisi olmadığı halde örgüt mensuplarını tahliye eden eski hakim Mustafa Başer’in eşi eski hakim Rabia Başer, hakkında açılan dava sonuçlandı.

Can ÖZÇELİK
android-time 16:12 14 Mart 2018
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Kamikaze hakimin eşine FETÖ’den 7 yıl hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yetkisi olmadığı halde örgüt mensuplarını tahliye eden eski hakim Mustafa Başer’in eşi eski hakim Rabia Başer, hakkında açılan dava sonuçlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Rabia Başer'in ”Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti sanık Başer'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Eski hakim Mustafa Başer, yetkisi olmadığı halde FETÖ'nün Samanyolu Yayın Gurubunun Başkanı olan Hidayet Karaca'nın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında tahliye kararı vermişti.

Son güncelleme: android-time 16:1314.03.2018
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