Kamışlı’daki teröristlere zırhlı nöbet kulübeleri

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye´deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

TÜRKİYE´nin Fırat´ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesiyle sınırın iki tarafında da başlayan hareketlilik devam ediyor. Hedefte olan Fırat´ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak her yere hendek ve mevziler kazarken Kamışlı kentine TIR’larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

ÖNCE HENDEK SONRA ZIRHLI KULÜBE

Nusaybin’e 500 metre mesafede bulunan Suriye´nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD’li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR’larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR’ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

(Mardin), (DHA)