Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kamışlı’daki teröristlere zırhlı nöbet kulübeleri

Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye´deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

android-time 13:49
Haberler Gündem
Kamışlı’daki teröristlere zırhlı nöbet kulübeleri
Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye´deki terör örgütü PKK/YPD denetimindeki Kamışlı kentine TIR'larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

TÜRKİYE´nin Fırat´ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesiyle sınırın iki tarafında da başlayan hareketlilik devam ediyor. Hedefte olan Fırat´ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak her yere hendek ve mevziler kazarken Kamışlı kentine TIR’larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.

ÖNCE HENDEK SONRA ZIRHLI KULÜBE

Nusaybin’e 500 metre mesafede bulunan Suriye´nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD’li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR’larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR’ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.

(Mardin), (DHA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar