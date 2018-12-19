Kamışlı’daki teröristlere zırhlı nöbet kulübeleri

TÜRKİYE´nin Fırat´ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesiyle sınırın iki tarafında da başlayan hareketlilik devam ediyor. Hedefte olan Fırat´ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak her yere hendek ve mevziler kazarken Kamışlı kentine TIR’larla zırhlı nöbetçi kulübeleri getirildi.
Nusaybin’e 500 metre mesafede bulunan Suriye´nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD’li teröristler, daha önce hendek kazarken ve toprak yığınları oluştururken görüntülendi. Sınır komşu kente bu kez de TIR’larla zırhlı nöbet kulübeleri getirildi. Terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolü altında bulunan bölgedeki ana yolda ilerleyen 2 TIR’ın taşıdığı kulübelerin, kurşun geçirmez ve çelik malzemeden yapıldığı belirtildi.
(Mardin), (DHA)
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