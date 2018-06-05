Kanal D ve CNN Türk önünde ‘Akşener protestosu’

CNN Türk ve Kanal D binalarının önünde toplanan İYİ Partililer, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e yönelik televizyon kanallarında uygulanan sansürü protesto etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Haziran seçimleri kapsamında yaptığı mitinglere, 10 binlerce vatandaşın katılımına rağmen televizyon kanallarında yer verilmiyor. İYİ Partililer, CNN Türk ve Kanal D binalarının önünde toplanarak Akşener’e uygulanan sansürü protesto etti. Ellerinde meşalelerle televizyon kanallarını protesto eden partililer, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Akşener’in görüntüleri projektör ile yansıttı.

Akşener lehine slogan atan partililer, protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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