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Kanalda kaybolan Rami’nin cansız bedeni bulundu

Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.

android-time 08:22 28 Ağustos 2018
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Kanalda kaybolan Rami’nin cansız bedeni bulundu
Adana'da sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Keberi'in (18) cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu.

Türkiye'ye mülteci olarak sığınan ve Adana'ya yerleşen Kebir ailesi dün sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı. Baba Muhammed Kebir ile oğlu Rami Kemir (18) serinlemek için Atakent Mahallesi’nde sulama kanalı girdi. Kanalda akıntıya kapılan Rami bir süre sonra su içerisinde kayboldu.

Keberi’nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi’nde buldu.

Babası, oğlunu o halde görünce gözyaşlarına boğuldu Foto: DHA

Baba Keberi, oğlunu o halde görünce gözyaşlarına boğuldu Foto: DHA

Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, üzüntüden baygınlık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi’ye sağlık görevlileri müdahale etti.

Kanalda hayatını kaybeden Rami Foto: İHA

Kanalda hayatını kaybeden Rami Keberi Foto: İHA

BİR AY ÖNCE GELMİŞLER

Afganistan’dan Türkiye’ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü’nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Afgan gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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Son güncelleme: android-time 08:2728.08.2018
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