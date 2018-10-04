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Kanaldaki kadın cesedine vatandaştan canlı yayın!

Adana'da işgüzar vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen bir kadına ait cesedi cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

android-time 14:20 4 Ekim 2018
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Adana'da işgüzar vatandaşlar, sulama kanalında sürüklenen bir kadına ait cesedi cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan İlçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen su altı ekipler, sürüklenen kadın cesedini sudan çıkardı.

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Fotoğraf: DHA

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kanal kenarına koşarak cep telefonlarıyla olayı görüntüleyip sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bir vatandaş ise, gazetecilere “Bu yaşananları ben de sizin gibi görüntüleyip, sosyal medyadaki takipçilerimde paşlaşıyorum” dedi. Polis ekipleri ise, toplanan kalabalığı çevreden uzaklaştırdı.

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Fotoğraf: DHA

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Polisin yaptığı incelemede cesedin Ayşe Tırpan’a ait olduğu belirlendi. Ayşe Tırpan’ın eşinin 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

DHA – İHA

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Son güncelleme: android-time 15:2504.10.2018
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