Kandil ne zaman? Bugün Regaip Kandili mi? İşte kandil ne zaman sorusunun cevabı…

Üç aylar başladı ve kandil dönemi geldi, kandiller peş peşe gelirken üç ayların ilk kandili olarak Regaip Kandili kutlanacak. Recep ayının 4'ünde kutlanan Regaip Kandili birçok inanan tarafından ibadetle geçirilecek. İşte 2018 yılının kandil tarihleri...

İslam alemi geçtiğimiz günlerde mübarek 3 aylara erişti ve bu mübarek ayların arasında yer alan kandillerden ilki olan Regaip Kandili idrak edilmeye başlandı. Regaip kandili bugün idrak edilecek. 22 Mart günü kutlanacak Regaib Kandili’nin ardından diğer kandillerin de tarihleri şu şekilde olacak;

2018 YILININ KANDİL TARİHLERİ

Bugün kutlanan Regaip kandilinin ardından diğer kandiller şu şekilde sıralanacak;

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili, 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili, 19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

REGAİP KANDİLİ’NDE NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir.Regaip Kandili’nin gündüzünde oruç tutulabilir. Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek bu gece için çok önemldir. Regaip Kandili’nde Allah’ın bağışlayıcılığı pek çoktur.Zikir yapmak, evred-ü ezkarda bulunmak da çok değerlidir.Kur’an-ı Kerim okumak, Kur’an okunan yerlere katılmak da bu geceyi güzel değerlendirmeye sebep olacaktır.Mü’minlerle helalleşmek ve küs ve dargınların barıştırılması Regaip Kandili günü yapılacak güzel işlerdendir. Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak yapılacak hayırlı işlerdendir.

REGAİP KANDİLİ İÇİN DUALAR

“Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murat ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!”

“Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!”

“Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur’ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur’ân’ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.”