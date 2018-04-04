Kandiller ne zaman? İşte Miraç, Berat ve Mevlid kadillerinin tam tarihleri…

Üç ayları idrak etmeye başladık ve geçtiğimiz günlerde senenin ilk kandilini yaşadık. Sırada iki kandil daha var ve sonrasında İslam alemi Ramazan ayını yaşayacak. İşte Miraç kandili, Berat kandili, ramazan başlangıcı ve senenin sonuna doğru yaşanacak Mevlid kandili tarihleri...

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Üç aylar içerisinde Regaip, Miraç, Berat kandilleri ve kadir gecesi yer alıyor. Üç aylar içinde kandilleri bulundurması ile de ayrı bir önem taşıyor. Nisan ayı içinde Miraç ve Berat kandillerini idrak edeceğiz. İşte kandil tarihleri…

KANDİL TARİHLERİ NE ZAMAN? RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Nisan ayı içersinde iki kandil bulunuyor, daha sonrasında ise İslam alemi ramazan ayına kavuşacak. 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili, ardından 16 Mayıs’ta Ramazan başlayacak. 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili var.

3 AYLARIN ÖNEMİ…

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvim`de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.