Kandilli’den bir deprem duyurusu daha: Erzincan da sallandı! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 11:40 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Son depremler sayfasında duyurulan depremin derinliği 10.0 km... Erzincan'da gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40’da Erzincan’da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10 KM derinliğinde olarak geçti. SON DEPREMLER



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI



AFAD SON DEPREMLER İLGİLİ HABER Yalova'da deprem! Uzmanlardan art arda flaş açıklamalar geldi! İLGİLİ HABER Ege 4,3'lük depremle sallandı! Ege'de korkutan deprem...

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.