Kandilli’den son dakika deprem açıklaması: Marmara’yı sallayan deprem! Birçok ilde hissedildi! (İl il son depremler)

Yalova Çınarcık merkezli deprem Marmara bölgesinde korkuya yol açtı. İstanbul, Bursa ve Kocaeli de hissetti. 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada deprem 'hafif şiddetli' olarak nitelendirildi ve "bölgede çok miktarda irili ufaklı diri fay parçası bulunmaktadır" denildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı "Bu yaşanan deprem öncü değildir. Kendi başına bir depremdir. Ancak bu depremler bize bu bölgede stresin arttığını gösteriyor" diye açıklama yaptı. Deprem İstanbul, Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.34’te meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi (B.Ü.) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Yalova Çınarcık’ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yapıldı.

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA: “DEPREM ÖZELLİKLE ESENKÖY, YALOVA VE İSTANBUL’DA HİSSEDİLMİŞTİR”

Açıklamada şöyle denildi: “Saat 09.34´de, aletsel büyüklüğü 4.5 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup, sığ odaklı bir depremdir. Deprem özellikle Esenköy, Yalova ve İstanbul’da hissedilmiştir.

Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu´nun, kısmen de Batı Anadolu açılma rejiminin etkisi altındadır. Yalova ili Kuzey Anadolu Fay Zonu´nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda irili ufaklı diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi, il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir”

“DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA OTURULMALI”

“Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu´nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi´nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı -Güney Doğu gidişlidir. Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin normal faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Fay düzleminin doğrultusu genel olarak Kuze Batı -Güney Doğu gidişli fay parçasının depreme neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bölgenin deprem riskinin yüksek olduğu bilincinde olarak, depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olmasına dikkat etmeleri depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır”

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: MARMARA'DA GERİLİM ARTIYOR!

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin beklenen depremle alakası olmadığını, bağımsız bir fayda meydana geldiğini dile getirerek, “Buna rağmen Marmara’da stres arttı, deprem takvimi artık doldu” dedi.

Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, “Burası Kuzey Anadolu fay hattına tâli bir fay üzerinde bulunuyor. Armutlu yarımadasında tek fay hattı yok. Onlarca fay hattı bulunuyor. Bu deprem küçük bir fay hattı üzerinde meydana geldiği için oluşturabileceği deprem belli. Bugün dışarıya baktığımızda hava bulutluysa yağmur yağacak demek mümkündür. Bunu söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Marmara bölgesinde de hava deprem açısından bulutlu. Bu yaşanan deprem öncü değildir. Kendi başına bir depremdir. Ancak bu depremler bize bu bölgede stresin arttığını gösteriyor. Gerilmenin çok ciddi şekilde arttığını da gösteriyor. Yani depreme hazırlıklı olmak lazım. Büyük depremler belli aralıklarla olur. 100 yıl, 150 yıl, 250 yıl gibi. Burada da takvim artık doldu” dedi.

YALOVA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 şiddetindeki depremle ilgili bir açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını dile getirdi. Yalova'nın Çınarcık İlçesinde yaşanan ve Bursa ile İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili bir açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, “20.12.2018 günü saat:9:34 de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir ilimiz genelinde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır , ilgili birimler olayı takip etmek tedbirler alınmaktadır” dedi.

KORKUDAN FENALAŞAN ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa’nın Orhangazi ilçesinde depremden korkarak baygınlık geçiren lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, depremin meydana geldiği sırada derste olan Orhangazi Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencisi Rabia Sarıboğa (15) korkup, baygınlık geçirdi. Sarıboğa, okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (AJANSLAR)

