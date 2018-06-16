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Kangal köpeği ayıya böyle meydan okudu

Sivas'ta ormanlık alanda dolaşırken ayıyla karşılaşan çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı korkutarak kaçırdı

android-time 11:43 16 Haziran 2018
Haberler Gündem
Kangal köpeği ayıya böyle meydan okudu
Sivas'ta ormanlık alanda dolaşırken ayıyla karşılaşan çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı korkutarak kaçırdı

Olay Sivas merkeze bağlı Başıbüyük köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda dolaşan çiftçi ağaçların arasında bir ayı fark etti. Bu sırada çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir an ayıdan korkan Kangal köpeği sahibine zarar vereceği düşüncesiyle ayının üzerine giden Kangal köpeği kendinden büyük olan ayıyı korkutarak kaçırdı.
Sadakati ve koruyucu iç güdüsüyle bilinen kangal köpeğinin ayıyla mücadelesi sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.

SİVAS (İHA)

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