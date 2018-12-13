Kanlı intikam! Bu kez de o kocasını bıçakladı

Samsun'da aile içi şiddette kan döküldü. Daha önce eşi tarafından bıçaklanan Fadime A., bu kez kocası Hüseyin A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Hüseyin A. hastanede tedavi altına alınırken gözaltına alınan Fadime A.’nın olayı intikam için gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Samsun'un Canik İlçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Fadime A. ile kocası Hüseyin A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Fadime A, kocasına saldırdı. Sol bacağından yaralanan Hüseyin A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“SONUÇTA MİSAFİRİM, KALKAR GİDERİM”

Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken genç kadın ise gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada, daha önce kocası Hüseyin A. tarafından bıçaklandığı belirlenen Fadime A.'nın, intikam için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hüseyin A.'nın sosyal medya hesabından “Bana surat yapma hayat. Sonuçta misafirim, kalkar giderim” yazması dikkatlerden kaçmadı.