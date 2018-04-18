Kanser riskini düşüren 9 gıda

İngiltere merkezli Heathista sağlık dergisinin doktorlarından Rick Hay, kanser riskini düşüren gıdaların listesini açıkladı.

1 – Yeşil sebzeler: Ispanak, brokoli, pazı ve yeşil salata gibi sebzeler vücut direncini artırır. Barındırdığı C vitamini ve bol miktardaki beta karoten bileşenleri kanser riskini ciddi oranlarda azaltır.

2 – Soğan/sarımsak: Soğan ve sarımsak, vücudun şeker seviyesini dengeler. DNA'daki hasarları tamir eder, hücrelerin yenilenmesine neden olur. Tüm bunlar vücutta kanser oluşumunu engeller. Soğan ve sarımsak özellikle mide ve ince bağırsak kanserine karşı etkilidir.

3 – Turunçgiller: Portakal, limon greyfurt gibi turunçgiller alfa ve beta karoten ile lutein, likopen açısından oldukça zengindir. Bu bileşenler kansere dönüşme riski taşıyan hücrelerin büyümesini durdurur.

4 – Kırmızı sebzeler: Sebzelere kırmızı rengini veren ve domateste bolca bulunan likopen bileşeni kanseri önleyici etkisiyle bilinir. Bu nedenle kansere yakalanmamak için bol bol karpuz, domates, kırmızı biber tüketilmelidir.

5 – Baharat ve otlar: Özellikle zerdeçal, hücrelerin gelişimini düzenler. Hücrelerin evrilip kansere dönüşme riskini ciddi oranda azaltır. Hardal tohumu, pul biber ve karabiber, gibi baharatlar meme, bağırsak ve mide kanserine karşı tüketilmelidir.

6 – Yoğurt ve süt ürünleri: Yoğurt ve süt ürünlerindeki yararlı bakteriler bağırsak florasını olumlu yönde etkiler. Bu bakteriler tümöre dönüşme riski taşıyan hücreleri yok eder.

7 – Kuruyemiş: Özellikle badem, fındık ve antep fıstığı gibi bol yağlı kuruyemişler, Omega-3 yağları bakımından zengindir. Bu şekilde vücuttaki enflamasyonu emer kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır.

8 – Yeşil çay: Bol miktarda antioksidan içeren çay, kanserin baş düşmanıdır. İçeriğindeki Epigallokateşin-3 adlı bileşen vücutta tümörlerin oluşmasını önleyen bir kalkan oluşturur.

9 – Mantar: Kanseri önleyen beta glükan içerir. Bu sayede serbest radikallere karşı savaşarak kanseri önler.