Kanser soluyan Dilovası’nda tomografi yok!

Türkiye’nin kanser riski en yüksek olan ilçelerinden olan Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hastalar tedavi için farklı hastanelere gitmek zorunda. Bunun sebebi ilçede faaliyet gösteren devlet hastanesinde tomografi cihazı olmaması.

Kocaeli denince akla sanayi kuruluşları geliyor. Binlerce sanayi tesisinin bulunduğu kentte, sanayinin en yoğu olduğu ilçe Dilovası.

Kentin 12 ilçesinden biri olan Dilovası, hava kirliliğiyle anılıyor. Hava partiküllerindeki ağır metal yoğunluğu nedeniyle bölge halkı kanserden, solunum yetmezliğine kadar pek çok hastalık tehlikesiyle birlikte yaşıyor.

2017 yılı verilerine göre Dilovası'nda kanserden ölümlerin oranı yüzde 33,7. Bu rakam Türkiye genelinde 12,9, Kocaeli'de ise 18,9. Halk arasında “Kanser Ovası” olarak anılan ilçede devlet hastanesi mevcut. Kapasitesinin üstünde hastayla ilgilenen Dilovası Devlet Hastanesi, ortalama bir hastanenin verdiği bütün hizmetleri vatandaşlara sunuyor ancak bölgenin en büyük sorunu olan kanserle ilgili tetkik yapamıyor. Bunun sebebi hastanede tomografi cihazının bulunmaması.

FAZLA CİHAZ KANDIRA'YA GÖNDERİLDİ

Kanser teşhisinde en önemli yöntemlerden biri olan tomografi cihazı Kocaeli'deki devlet hastaneleri içerisinde yalnızca Dilovası'nda bulunmuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgilere göre; kentte bir adet fazla tomografi makinesi mevcut. İzmit SEKA Devlet Hastanesi, tomografi görüntülemesi için hizmet alım yoluna başvurdu. Hastanenin tomografi cihazı, hali hazırda böyle bir cihazı bulunmayan Dilovası Devlet Hastanesi'ne değil, tomografi makinesi bulunan Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kandıra'da yer alan eski tomografi cihazı söküldü, yeni cihazın kurulumu tamamlandı. Sökülen cihaz ise henüz hastaneden gönderilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün cihazı İzmit ya da Gebze ilçelerinden birinde değerlendireceği öğrenildi.