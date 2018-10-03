Kapalıçarşı altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Döviz fiyatlarında yaşanan hareketlilik altın fiyatlarına da yansıyor. Özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar internet üzerinden bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. Serbest piyasada gram altının fiyatı 232 lira seviyelerinde.

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 232 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 primle 231,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 232 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.203,5 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 233,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,70 liradan, bin 539 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 560 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 504 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 524 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satılıyor.



ALTIN FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya bütçesine yönelik eleştirilerin artmasının yatırımcıları İtalya tahvillerinden uzaklaştırdığını ve güvenilir liman olarak altını tercih etmelerine neden olduğunu söyledi. Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olmadığına işaret eden Memiş,”Küresel piyasalarda İtalya endişesi devam ederse altının ons fiyatı, bu haftayı 1.200 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabilir.” dedi. Memiş, ons altında yükselişlerin devam etmesi için 1.207 doların kritik direnç seviyesi olduğunu belirterek, 1.187 doların ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi. Yurt içi piyasalarda dolar kuru ile altının ons fiyatında yaşanan yükselişlerin, gram altının toparlanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik olarak altının gram fiyatında 227-237 lira aralığını takip edeceklerini söyledi.