Kapalıçarşı’da ‘yeşil ışık’ alarmı!

Turistlerin uğrak yeri olan Sultanahmet ve Kapalıçarşı’nın kesişim noktasındaki tramvay durağında araçlara ve yayalara yeşil ışık yanarken tramvay da durmadan yoluna devam ediyor.

İstanbul'un turizm merkezi olan Sultanahmet'te tramvay yolundaki sinyalizasyon sistemi düzgün çalışmıyor. Kazaya davetiye çıkaran Çemberlitaş tramvay durağında ölümlü bir kazanın olmaması tamamen şansa bağlı. 14 ay önce bir kişi bu durakta tramvay altında kalarak can verdi. Karaköy'den gelen tramvay hattı Sirkeci'de otomobillerin de kullandığı yola giriyor. Sultanahmet ve Çemberlitaş duraklarında ise yine yaya ve araç trağine açık olan caddelerle kesişiyor. İşte kazaya davetiye çıkarılan bu noktada büyük sorun başlıyor. Çemberlitaş durağında Kapalıçarşı'dan tramvay yoluna bağlanan hattaki trafik ışıkları yeşil yanarken tramvay da yoluna devam ediyor.

O DURAKTA 14 AY ÖNCE BİR KİŞİ ÖLDÜ

On binlerce turistin uğrak noktası olan Çemberlitaş durağında son bir yıl içinde 14 kaza meydana geldi. Yayalara da yeşil ışığın yandığı anda tramvaya geçiş veren sistem yüzünden meydana gelen son kazada bir kişi hayatını kaybetmişti.