Kapıcı cinayetinde apartman megafonuyla gelen ölüm!

İstanbul Beşiktaş’ta kendisini uyaran apartman görevlisinin boğazını keserek öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener cinayeti nasıl işlediği ortaya çıktı. Kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı zil megafonuyla çağırdıktan sonra önce şişeyle vurduğu ardından boğazından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Yener olayın ardından ablasını arayarak cinayeti anlattı.

Birçok ünlü ismin de fitness eğitmenliğini yapan İbrahim Yener iki ay önce Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki daireye yerleşti. Geçtiğimiz Çarşamba günü İbrahim Yener’in evindeki gürültünden rahatsız olan komşuları apartman görevlisi Nefise Dolapçı'dan İbrahim Yener’i uyarmasını istedi.

Nefise Dolapçı apartman sakinlerinin isteği ile gürültü yapan fitness eğitmenini uyarınca aralarında tartışma çıktı.

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MEGAFONLA YENİDEN ÇAĞIRDITartışmanın ardından dairesine dönen Dolapçı'yı, İbrahim Yener saat 11.45 sıralarında megafon aracılığıyla yanına çağırdı. Fitness eğitmeni dairesinin önüne gelen apartman görevlisinin başına önce şişeyle vurdu. Başına aldığı darbeyle yere yığılan talihsiz kadına, Yener bu kez bıçakla saldırdı. ÖNCE SEVGİLİSİNE GİTTİ

Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle apartman görevlisi hayatını kaybederken, İbrahim Yener ise önce sevgilisi Bahar Ö.'nün evine gitti.

İLK İTİRAF ABLAYA

Bahar Ö,'den bir miktar para istediği öne sürülen İbrahim Yener daha sonra oradan da ayrıldı. Ablası F.Y.'yi arayarak cinayet işlediğini söyleyen Yener ardından kayıplara karıştı.

ADLİ TIPA KALDIRILDI

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından apartman görevlisinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SIRBİSTAN VATANDAŞIYMIŞ

Soruşturma kapsamında İbrahim Yener'in yakın çevresini mercek altına alan polis abla F.Y.'ye ve sevgilisi Bahar Ö.'nün bilgisine başvurdu. Polis, aynı zamanda Sırbistan vatandaşı olan İbrahim Yener'in Sırbistan'a kaçma ihtimali üzerine havaalanlarını ve gümrükleri bilgilendirdi. Sürdürülen takipler sonucu avukatı ile irtibata geçen İbrahim Yener saklandığı adreste teslim alındı.

DAHA ÖNCE DE SUÇ KAYDI VARMIŞ

Emniyette yapılan incelemelerde İbrahim Yener’in geçmişte de yaralama ve resmi belgede sahtecilikten kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamalarda Yener, “Apartman görevlisi ile tartıştık. Yaşanan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İbrahim Yener adliyeye sevk edildi.