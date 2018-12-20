Kapıcının boğazını kesmişti… Katil kiracı yakalandı!

İstanbul Beşiktaş’ta kendisini uyaran apartman görevlisinin boğazını keserek öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren olay, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı (48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness eğitmeni olduğu belirtilen ve binaya 2 ay önce taşınan İbrahim Yener'in kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen İbrahim Yener sinirle kapıyı açtı. Apartman görevlisi kadının kendisini uyarması üzerine aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenince İbrahim Yener bıçakla Nefise Dolapçı'nın boğazını kesti. Olay sonrası talihsiz kadın olay yerinde can verirken, katil zanlısı adam ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbrahim Yener'i gözaltına aldı.