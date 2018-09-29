Kapısından içeri girebilmek için 2 saat önceden sıraya giriyorlar

Mülteci akınına uğrayan Esenyurt'ta resmi işlem yaptırabilmek çileye dönüştü. Yüzlerce kişi işlerini halledebilmek için sabah erkenden sıraya girmek zorunda.

Geçtiğimiz yılın resmi verilerine göre nüfusu hızla aratarak 846 bin 492 kişiyle İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta resmi işlem yaptırmak adeta çileye dönüştü. İstanbul’da yaşayan Suriyeli mültecilerin akın ettiği ilçede Hükümet Konağı önünde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. İçeri girip nüfus, tapu müdürlüğü, toplum sağlığı gibi birimlerden sıra numarası alabilmek için mesai saatinin başladığı 08.30’dan iki saat önce bina önünde kuyruğa giren çoğunluğu mülteci yüzlerce kişi kapının açılmasını bekliyor. Kapı açıldıktan sonra da çile bitmiyor. En yoğun birimlerden olan Nüfus Müdürlüğü’ndeki kuyruk kapıya taşıyor. Güvenlik görevlisi günde 700 civarı sıra numarası verdiklerini söyledi. Binanın en sakin birimi ise Vergi Dairesi Müdürlüğü. Tapu işlemi yapmak için sabah 07.00’da yola çıktığını anlatan Cengiz S. “Sadece sıra alabilmek için saatlerce bekledim. Görevliler de bıkmış artık. Bu yaşadığımız resmen çile” diye isyan etti.

YÜZLERCE MÜLTECİ SOSYAL YARDIM KUYRUĞUNDA

Her yıl nüfusu yaklaşık 50 bin kişi artan Esenyurt İlçesi’nde bir çok mülteci aile sosyal yardımlarla geçiniyor. Bu yüzden “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ birimi bina girişinden ayrı olarak oluşturulmuş. Burası en kalabalık birimlerden biri. Çoğunlukla sıra kavgalarının yaşandığı yardım biriminin önü de ana baba günü.

KAÇAK MÜLTECİLERLE NÜFUS 1 MİLYONU GEÇİYOR

Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yavuz İren sorunu defalarca belediye meclis gündemine getirdiklerini anlattı. İlçe nüfusunun kayıtlı ve kayıt dışı mültecilerle birlikte 1 milyonu geçtiğini söyleyen İren, Esenyurt Belediyesi’nin yüzde 27 kat karşılığı bir inşaat firmasına yaptırdığı kamu binalarının ilçe nüfusuna uygun olmadığına dikkat çekti.

BİNA İÇİN ‘HAYAL GERÇEK OLDU’ DEMİŞLERDİ

2011 yılında ‘Esenyurt’ta bir hayal gerçek oluyor” başlığıyla kamuoyuna duyurulan Esenyurt’un merkezinde inşa edilen ve geçen yıl resmi kurumların taşındığı kamu binaları için belediye şu duyuruyu yapmıştı: “Türkiye'de ilk kez tüm kamu birimlerini tek çatı altında toplayarak vatandaşların resmi kurumlar arasında zaman kaybetmesini önleyecek”. “City Center Esenyurt” isimli proje ile hizmet ve alışveriş konseptini bir araya getireceğini duyuran belediye kat karşılığı inşaat firmasına yaptırdığı projedeki kamu binalarının mülkiyet hakkını da devlete olan vergi borçları karşılığında Maliye Bakanlığı'na devretmek zorunda kalmıştı. Bugün ise günde bini aşkın kişinin giriş yaptığı Hükumet Konağının da içinde bulunduğu projenin tam ortasında bir AVM, özel ofis alanları, özel bir üniversite ile kamuya ait olan bloklarda Hükumet Konağı, belediye binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bulunuyor.