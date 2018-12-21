Kapkaç yaptığı telefonu satınca yakalandı

Antalya’da üniversite öğrencisi kızın elinden kapkaç yöntemiyle çaldığı cep telefonunu birlikte olduğu travestiye para karşılığı satan şahıs yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 26 Kasım gecesi ders çıkışı evine dönen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi İ.Ö, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6598 Sokak'taki bir marketten alışveriş yaptı. Aynı mahalledeki evine yaya olarak giden İ.Ö.'nün elindeki telefonu motosikletli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri ihbarın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Mağdur öğrencinin ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin hurdacılık yapan 22 yaşındaki G.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli yapılan operasyonla evinde yakalandı. G.Ç'nin telefonu birlikte olduğu travestiye 200 liraya sattığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA