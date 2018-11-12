Meteoroloji’den son dakika duyurusu: Kar geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Kasım ayının ilk on gününde kendini hissettirmeyen soğuk havalar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji’nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının Salı günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak?

Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak. Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor. İşte son hava durumu verileri…

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisine girerken, birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına dayanacak. Perşembe ve Cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yer yer pus ve sisli 19

İzmir: Az bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 19

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19