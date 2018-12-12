Kar ne kadar sürecek? İstanbul’da okullar tatil olacak mı? | Son dakika haberleri

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı birçok ilçede kendini gösterirken vatandaşlar kar yağışı ne zaman bitecek sorusunu sormaya başladı. Kar yağışı sebebiyle İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusu da bu noktada merakla araştırılıyor. İşte kar yağışına dair tahminler ve İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunun cevabı...

İstanbul senenin ilk kar yağışıyla tanıştı. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı birçok ilçede kar örtüsü oluşturmadı ancak mevcut yağış İstanbulluları heyecanlandırmaya yetti. İstanbul’da okullar tatil olacak mı sorusu merakla sorulmaya başlandı… KAR NE KADAR SÜRECEK? İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? Megakent İstanbul karla beraber İstanbul’da okullar tatil olacak mı sorusunu sormaya başladı. İstanbul’da bu sabah saatlerinde başlayan karın aralıklarla sürmesi bekleniyor ancak hayatı olumsuz şekilde etkileyecek kadar kar yağması beklenmiyor. İstanbul’da kar sebebiyle okulların tatil olması ihtimali görünmüyor. Ankara’da ise karın kuvvetini artırması bekleniyor, Ankara’da okullar tatil olacak mı sorusu ise karın yağış durumuna göre belli olacak…

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