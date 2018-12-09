Kar ve yağmur hafta boyunca durmayacak!

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı ve gelecek hafta havanın nasıl seyredeceği belli oldu. Yeni haftanın ilk gününden itibaren yağışlar başlayacak ve haftanın son günlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde kar, kıyı kesimlerde yağmur olarak devam edecek. İşte Meteoroloji'nin yeni haftaya dair tahminleri...

Yağışlı ve soğuk hafta başlıyor. Son dakika verilerine göre pazartesiden itibaren yağışlı hava yurdun tümünü etkisi altına alacak ve günler boyunca terk etmeyecek. İstanbul’da hafta başında 14 derece civarında seyredecek olan hava sıcaklıkları hafta ortasında 7 dereceye kadar düşecek, hafta boyu yağmur hakim olacak.

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SİS, PUS, DON!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Erzurum, Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Muğla ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde; akşam ve gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.