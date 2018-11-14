Meteoroloji’den son dakika tahminleri! Kar, yağmur,soğuk! Günlerce sürecek…

Kış geldi! Son dakika ölçümlerine göre hava sıcaklıkları düşüyor ve yurdun büyük bölümüne yağışlı hava hakim oluyor. Havanın soğumasıyla doğu illerimizde kar yağışı bekleniyor.

Kış yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Meteoroloji’nin son dakika verilerine göre yurdun doğusundan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışına sebep olacak. Yurdun tümünde hava sıcaklıkları hızla düşecek…

BATI YAĞMUR, DOĞU KAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile hafif olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı ve Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa’nın ve Elazığ’ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2), Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane’de kuvvetli kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan’ın ve Tunceli’nin doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAĞANAK UYARISI GELDİ

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa’nın ve Elazığ’ın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 Kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.