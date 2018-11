Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday (Kara Cuma) nedir? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday, Şükran Günü’nden sonraki Cuma günüdür. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Geçen yıl Türkiye’de de birçok firma çeşitli kampanyalar düzenlemişti. Peki bu sene Black Friday ne zaman başlayacak? İşte cevabı…

Dünya küreselleşti Amerikalıların alışveriş çılgınlığından ülkemiz de nasibini aldı. ABD’de başlayan ardından Kanada ve İngiltere’ye sıçrayan Black Friday’in Türkçesi Kara Cuma demektir. Yılın belli günlerinde firmaların başlattığı kampanyaları içerir. Peki Black Friday tam olarak nedir, ne anlama geliyor? Türkiye’de Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? İşte geçen yıl ülkemizi etkisi altına alan alışveriş çılgınlığı ile ilgili merak edilen ayrıntılar…

2018 BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.

ABD’DE REKOR BEKLENİYOR!

ABD’de her yıl kasım ve aralık aylarını kapsayan “Tatil sezonunda” (Holiday Season) bu sene satışlarda rekor kırılması bekleniyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD’de her yıl kasım ayı başından aralık ayı sonuna kadar süren ve “Şükran Günü” (Thanksgiving Day), “Kara Cuma” (Black Friday), “Siber Pazartesi” (Cyber Monday), “Noel” (Christmas) ve “Yılbaşı Gününü” (New Year’s Day) kapsayan tatil sezonunda bu sene perakende satışlarda rekor kırılması tahmin ediliyor.

Ülkede işsizlik oranının yüzde 3,7 ile 1969’dan bu yana en düşük seviyede olması, çalışanların yıldan yıla ücret artışının 2009’dan bu yana ilk defa yüzde 3’ün üzerinde seyretmesi ve tüketici güveninin son 18 yılın zirvesinde olması nedenleriyle bu yılki tatil sezonunda Amerikalı perakendeciler tüketicilerden güçlü talep bekliyor. Ayrıca, ülkede perakende satışların ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış göstererek yüzde 0,5’lik piyasa beklentisini geride bırakması kasım-aralık ayını kapsayacak tatil sezonunda satışların güçlü olacağı sinyalini veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yabancı ülkelerden ithal edilen mallara ek gümrük vergisi getirmesinin tatil sezonunu etkilemeyeceğini belirten uzmanlar, söz konusu gümrük vergilerine karşı Amerikalı perakendecilerin stoklarını aylar önceden doldurduğuna dikkati çekmekte.

AA