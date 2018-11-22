Black Friday (Kara Cuma) nedir? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday yani ülkemizdeki adıyla Kara Cuma aslında tüketici çekme amaçlı büyük indirimlerin yapıldığı bir indirim günü. Black Friday, Şükran Günü’nden sonraki Cuma günüdür. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. İşte Kara Cuma aslında merak edilenler...

Türkiye Kara Cuma’ya hazır. Black Friday çılgınlığı Türkiye’de de kendini göstermeye başladı. İndirimli ürünlerden satın almak isteyenler gün içinde aldıklarını sepetlerde biriktirdi. Giyimden, beyaz eşyaya birçok farklı üründe ve kategoride indirimlerini yarıştıracak olan firmalar da bugüne özenle hazırlandı. Peki Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? Black Friday nedir ve nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar…

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday geçtiğimiz yıl ise 17 Kasım’dan 26 Kasım’a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2018'de Türkiye'de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım’da olacak ve saat 00:00 itibari ile indirimlerin başlaması bekleniyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD’de, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000’li yıllara kadar sabah 06:00’da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.