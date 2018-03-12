SON DAKİKA! Kara kutu bulundu, bir kişi kayıp

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetindeki yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bir helikopter enkaz alanına gönderildi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’nın İran Kızılayı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki bir kişiye hala ulaşılmadığı, uçağın kara kutusunun bulunduğu belirtildi. Konuya ilişkin İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 16:59’da İran hava sahasına girdiği, 18:09 civarında (TSİ 17:39 ) düştüğü belirtildi. Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından uçağın ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden dün İstanbul’a hareket eden Başaran Holdinge’e ait özel uçak içindeki 11 kişiyle İran´ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Shahrekord kentine bağlı Kiyar ilçesi dağlık alanda düşmüştü.

Helikopter düşen Türk uçağının bulunduğu alana inemedi



İran’da düşen Türk uçağında yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bölgeye giden helikopter arazinin engebeli olması nedeniyle iniş yapamadı. İran’ın resmi haber ajansı İRNA, bu gelişme üzerine, bölgeye karadan ulaşılacağını duyurdu. Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nden edinen bilgiye göre, Türkiye’den ilgili yetkililer ile Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nden bir heyet olayı incelemek için bölgede bulunuyor. Bölgeye ulaşanlar arasında ölen bazı kişilerin aileleri de bulunuyor. Yaşamını yitiren kişilerin İran Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemelerin ardından bugün Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.

İran makamları ayrıca düşen uçağın kara kutusuna ulaşıldığını bildirdi. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye’ye teslim edileceği vurgulandı.

(DHA)

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