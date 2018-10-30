Ankara’da FETÖ operasyonu: 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'daki 3 ayrı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 87 kişiden 59'u gözaltına alındı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında verilen gözaltı kararlarının ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu Milli Eğitim Bakanlığı operasyonunda 11, Kara Kuvvetleri Komutanlığı operasyonunda ise 25 olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de 2011’deki polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının FETÖ mensuplarınca önceden elde edilerek sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 23 kişi yakalandı.

Örgütün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullanıcısı 18, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 21’i muvazzaf subay 40, 2011’deki polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının FETÖ mensuplarınca önceden elde edilerek sızdırılmasına yönelik soruşturmada da 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

AA