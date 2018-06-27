‘Kara Kuvvetlerimiz asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir’ 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akar yayımladığı mesajda, “Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi' olarak tanımladığı kahraman Türk ordusunun temel taşlarından birini oluşturan Türk Kara Kuvvetleri, hudut güvenliğini sağlama ve terörle mücadele başta olmak üzere NATO, BM, AB ve AGİT görevlerinin yanı sıra ikili ilişkiler kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan Somali'ye uzanan geniş bir coğrafyada görev ve sorumluluk üstlenerek tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde yedi iklim üç kıtada ülkemizin hak ve menfaatlerini korumakta, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ve asil milletimizle olan güçlü bağları ile ‘ordu-millet’ anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler başta olmak üzere gücünü iki bin yılı aşan tarihinden ve asil milletimizin sevgi ve güveninden alan Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm değerli personelini ve onlara destek veren kıymetli aile fertlerini en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” dedi.