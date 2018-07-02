Kara Kuvvetleri’nde operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22'si Albay, 27'si yarbay olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarının, sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği Kara Kuvvetleri Komutanlığıdan 68 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “ankesörlü telefon” soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Ankara’nın da aralarında bulunduğu 19 ilde operasyon düzenledi. Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların ifade işlemleri için Ankara’ya getirileceği öğrenildi. Zanlılardan 22 albay ve 27 yarbay hakkında daha önce idari işlem yapıldığı, 19’unun ise halen aktif görevde bulunduğu bildirildi.