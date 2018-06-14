Karabük bayram namazı saat kaçta? İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri (2018)

Ramazan ayı bugün sona erdi ve herkesi bayram telaşı sardı. Karabük'de bayrama namaz ile başlayacaklar Diyanet tarafından belirlenen saatte bayram namazını kılacaklar. İşte Karabük ve il il bayram namazı vakitleri...

Karabük'de bayram namazı saatinde camilere gidilecek ve namaz kılınacak. Tüm yurtta ve Karabük’de Ramazan Bayramına namaz ile merhaba diyecek olan vatandaşlar bayram namazı saatinden sonra eş, dost ve akraba ziyaretleri gerçekleştirecekler. Diyanet tarafından açıklanan il il bayram namazı vakitleri haberimizde.

Karabük bayram namazı saati: 06:02

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır.

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur . Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılarak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi” ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “iki salla bir bağla üç salla bir yat” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.