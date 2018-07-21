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Karabük’te mobilya atölyesinde yangın! İş yeri çalışanları gözyaşlarını tutamadı

Karabük'te, mobilya atölyesi ve bitişiğindeki 2 gıda deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bazı mobilya atölyesi çalışanları ise söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

android-time 22:26 21 Temmuz 2018
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Karabük’te mobilya atölyesinde yangın! İş yeri çalışanları gözyaşlarını tutamadı
Karabük'te, mobilya atölyesi ve bitişiğindeki 2 gıda deposu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bazı mobilya atölyesi çalışanları ise söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, akşam saatlerinde Bağ Essan Sanayi Sitesi´nde faaliyet gösteren Ali Şenay´a ait 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Üst katta süngerlerin olduğu bölümde çıkan alevlere çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale etti, ancak başarılı olamadı.

Foto: DHA

Foto: DHA

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE


Atölyeden dışarıya çıkan çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem almaya çalıştı. Yanıcı kimyasalların etkisiyle büyüyen alevler atölyeyi sardı. Alevler bitişikteki 2 gıda deposuna da sıçradı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yangına, ilçe belediyeleri, Kardemir A.Ş. itfaiye ekipleri de müdahale ederken Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’nden de destek istendi. Arazözler olay yerine sevk edilirken, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti.

Foto: DHA

Foto: DHA

Mobilya atölyesi çalışanlarından bazıları gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izlerken, bazıları da çalışmalara destek verdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

İşçiler, bu arada içeride bulunan yanıcı kimyasalların bulunduğu tenekeleri dışarıya çıkardı, itfaiye hortumuyla su sıktı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yaklaşık 2 saat sonra alevler söndürülürken mobilya atölyesiyle bitişiğindeki 2 gıda deposu kullanılamaz hale geldi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: android-time 22:3121.07.2018
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